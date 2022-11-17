Российские удары по Днепру: количество пострадавших возросло до 23 человек

Количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по Днепру утром в четверг, 17 ноября, возросло до 23 человек, сообщает Новое время.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, 15 пострадавших находятся в больнице, состояние одного из них тяжелое.

Также в результате вражеской атаки повреждено промышленное предприятие, жилые дома, троллейбус и улица, по которой был нанесен удар.

"Россияне ударили по городским кварталам в начале дня. Когда люди уже были на улицах. Ехали на работу, шли по делам. За все эти преступные обстрелы придет расплата" , — резюмировал Резниченко.

Утром 17 ноября российские ракеты атаковали Днепр. Снаряды попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие, возник сильный пожар.

Сообщалось о 14 раненых, среди пострадавших есть 15-летняя девочка.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с моментом попадания ракеты по Днепру.