Гаагский суд признал виновными троих подозреваемых по делу о крушении MH17

Гаагский суд признал виновными троих подозреваемых по делу о крушении малайзийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Речь об Игоре Гиркине, Сергее Дубинском и Леониде Харченко, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит трансляция суда.

"Гиркин, Дубинский и Харченко помещаются в тюрьму. По мнению суда, их действия привели к крушению самолета. Они виновны в убийстве 298 человек. Они признаются виновными" , - заявили в суде.

Суд постановил, что четвертый подозреваемый по делу - Олег Пулатов - является невиновным.

"На Пулатова не накладывается никакая уголовная ответственность, как на других обвиняемых. Пулатов объявляется невиновным по обоим пунктам по которым он подозревался. Таким образом отклоняется требование прокуратуры поместить его в тюрьму" , - заявил председательствующий судья.

Суд не уточнил, к какому именно сроку будут приговорены Горкин, Дубинский и Харченко, но прокуратура ходатайствовала о пожизненном заключении.

Что известно о фигурантах дела MH17

Игорь Гиркин ("Стрелков") – отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, гражданин России. На момент уничтожения самолета называл себя "министром обороны" так называемой "ДНР".

Сергей Дубинский ("Хмурый") – российский военный, полковник ГРУ, гражданин России. Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка на место предполагаемого пуска ракеты.

Леонид Харченко ("Крот") – гражданин Украины. В 2014 году он был командиром одного из разведподразделений "ДНР". Его считают причастным к транспортировке "Бука" на место запуска.

Олег Пулатов ("Гюрза") – подполковник запаса российских ВДВ. Следствие считало, что он участвовал в перевозке "Бука" оккупированной территорией, охранял его, а в момент запуска ракеты был рядом с ЗРК.

Напомним, сегодня суд Гааги оглашает приговор по делу об уничтожении пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Как писало РБК-Украина, суд уже постановил, что самолет был сбит ракетой "Бук", выпущенной с территории, которую контролировали подконтрольные России боевики "ДНР".