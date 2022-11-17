Зеленский прокомментировал приговор виновникам сбития рейса МН17

Президент Владимир Зеленский приветствовал вынесение приговора виновникам сбития самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Важно решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбитии MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным" , — отметил он.

Как сообщалось, 17 ноября суд в Нидерландах вынес приговор по делу МН17. Суд заочно объявил пожизненное заключение трем подозреваемым — Сергею Дубинскому (позывной "Хмурый"), Игорю Гиркину (позывной "Стрелков") и Леониду Харченко (позывной "Крот"). Одного из обвиняемых — россиянина Олега Пулатова — оправдали. Каждому близкому родственнику жертв аварии должно быть выплачено по 40 тысяч евро.