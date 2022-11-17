Венгрия объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном

Венгрия договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики, чтобы "нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

По словам главы МИД, его страна хочет вернуть Иран в систему международного сотрудничества. В Венгрию с визитом уже приехал министр экономики Ирана Эхсан Хандузи для заседания общего экономического комитета.

"В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед для стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке" , — заявил Сийярто.

Он также добавил, что "нормализацию ситуации стоит начать с экономического сотрудничества".

Напомним, Россия использовала для атак на Украину уже более четырехсот дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.