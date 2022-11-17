МИД РФ отреагировало на приговор Гаагского суда по делу МН17

Министерство иностранных дел России заявило, что не признает приговор Гаагского окружного суда по делу о сбитии рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года, поскольку "в его основе лежал политический заказ", сообщает Европейская правда.

"На протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства" , - считает российский МИД.

Там также считают, что из-за поданного межгосударственного иска против России по делу МН17 Нидерланды "просто не могли допустить на национальном уровне какого-либо иного приговора, кроме обвинительного, поскольку в таком случае рассыпались бы их аргументы в международных форматах".

Россия также повторила тезис о сомнительном характере показаний, поскольку их давали анонимно, а российские аргументы были отвергнуты.

"Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрёг принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов" , - добавил МИД РФ.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест.

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук".

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.