МИД ответил на заявления Пескова об уничтожении украинской инфраструктуры

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что страна-агрессор уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Киев к переговорам, сообщает Новое время.

Спикер МИД Украины Олег Николенко у себя в Facebook отметил, что террористы Исламского государства ведут себя так же: убивают невинных, чтобы добиться выполнения своих требований.

"Россия действует как государство-террорист. Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО" , — подчеркнул он.

Дмитрий Песков ранее солгал о том, что Россия наносит удары по украинским объектам инфраструктуры, которые якобы «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу». Разрушение украинской инфраструктуры представитель страны-агрессора назвал «последствиями» «нежелания украинской стороны выходить на переговоры».

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.﻿