Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу ГФС Насирова под арестом

Апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, суд оставил без изменений обязательства, возложенные на подозреваемого в случае внесения залога: немедленно прибывать к детективу, прокурору и суду, невыезд из Киева без разрешения, сообщать об изменении места жительства и работы, воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями, сдать на хранение в Государственную миграционную службу паспорт для выезда за границу.

Также в случае внесения залога он обязан носить электронное средство контроля (браслет).

Содержание под стражей наложено до 17 декабря 2022 года.

По версии следствия, экс-глава ГФС в 2015-16 годах получил 5,5 млн долл неправомерной выгоды за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям "Укрлендфарминга" Олега Бахматюка в августе 2015 года, и еще более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд грн НДС в течение февраля 2015 года - августа 2016 года.

Детективы утверждают, что Насиров приоритезировал выплаты по возмещению НДС "Укрлендфармингу" и не включал выплаты другим компаниям, из-за чего государство впоследствии получило убытки в виде приговоров суда и взыскания из бюджета возмещения и пени.

Напоминаем:

В понедельник, 17 октября, экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.

Бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.