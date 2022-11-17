Bild: Более 100 тысяч украинских беженцев в Германии нашли постоянную работу

109 тысяч беженцев из Украины, по предварительным данным немецкого Федерального агентства по вопросам занятости, получили постоянную работу в Германии, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Bild.

По состоянию на 13 октября на учете в Федеральном агентстве по вопросам занятости были зарегистрированы 609 тысяч граждан Украины, в том числе 204 тысячи детей. Кроме того, в октябре интеграционные курсы посещали 96 тысяч украинцев.

В опросе, проведенном мюнхенским Институтом экономических исследований (Ifo), среди почти 1500 украинских беженцев пятая часть заявила, что они нашли работу. Более половины заявили, что их квалификация выше, чем требуется для их должности сейчас.

"Желание работать среди украинских беженцев очень высокое" , - прокомментировала исследовательница Ifo Татьяна Панченко.

По данным Ifo, большинство опрошенных хотят остаться в Германии на ближайшие два года, а треть хотели бы вернуться в Украину.

Ранее уполномоченная правительства Германии по вопросам миграции Рим Алабали-Радован призвала готовиться к возможному новому притоку беженцев из Украины.

Сейчас количество прибывших беглецов от войны в Украине сократилось примерно до 150 человек в день, "но суровая военная зима может это изменить", заявила Алабали-Радован.