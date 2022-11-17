Федоров: В 9 областях Украины еще есть сложности с мобильной связью
В 9 областях Украины вечером 17 ноября еще оставались сложности с мобильной связью, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он напомнил, что из-за недавних российских ракетных обстрелов многие украинские города снова остались без света и имеют перебои со связью — следствие разрушенной энергетической инфраструктуры и выключенных базовых станций.
"Только за сутки благодаря усилиям энергетиков и мобильных операторов 3 тыс. базовых станций возобновили работу. Так, жители Харьковщины и Житомирщины снова на связи", — отметил министр.
По его данным, вечером 17 ноября в 9 областях все еще трудности со связью:
- в Одесской области работает 38% сетей;
- на Николаевщине — 67%;,
- на Хмельнитчине и Волыни — 69%;
- на Черниговщине — 77%;
- в Киевской области — 78%;
- в Закарпатье – 79%;
- на Львовщине — 81%;
- в Винницкой области — 82%.
"Однако это временно. Энергетики, телеком-компании и команда Минцифры работают 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить связь. Пока рекомендуем пользоваться национальным роумингом и подключаться к Wi-Fi", — добавил Федоров.
Из-за массированного ракетного удара российской армии по Украине 15 ноября мобильные операторы вынужденно ограничивали работу некоторых сервисов.