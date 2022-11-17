Федоров: В 9 областях Украины еще есть сложности с мобильной связью

В 9 областях Украины вечером 17 ноября еще оставались сложности с мобильной связью, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что из-за недавних российских ракетных обстрелов многие украинские города снова остались без света и имеют перебои со связью — следствие разрушенной энергетической инфраструктуры и выключенных базовых станций.

"Только за сутки благодаря усилиям энергетиков и мобильных операторов 3 тыс. базовых станций возобновили работу. Так, жители Харьковщины и Житомирщины снова на связи" , — отметил министр.

По его данным, вечером 17 ноября в 9 областях все еще трудности со связью:

в Одесской области работает 38% сетей;

на Николаевщине — 67%;,

на Хмельнитчине и Волыни — 69%;

на Черниговщине — 77%;

в Киевской области — 78%;

в Закарпатье – 79%;

на Львовщине — 81%;

в Винницкой области — 82%.

"Однако это временно. Энергетики, телеком-компании и команда Минцифры работают 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить связь. Пока рекомендуем пользоваться национальным роумингом и подключаться к Wi-Fi" , — добавил Федоров.

Из-за массированного ракетного удара российской армии по Украине 15 ноября мобильные операторы вынужденно ограничивали работу некоторых сервисов.