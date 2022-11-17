ОВА: Оккупанты из "Градов" и артиллерии обстреляли Сумскую область

Россияне в течение дня совершили семь обстрелов приграничных громад Сумской области с использованием гранатометов, минометов, артиллерии и "Градов", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В Середино-Будской громаде на одно из пограничных сел враг выпустил 15 мин, обошлось без разрушений.

Зноб-Новгородская громада подверглась обстрелам четыре раза. В 13 часов российские военные ударили из "Градов". Всего зафиксировано 10 "прилетов" по ​​одному из сел и столько же по другому.

Впоследствии почти одновременно были еще минометные и артиллерийские обстрелы. Всего прозвучало 11 взрывов. К счастью, обошлось без последствий.

В Эсманьской громаде почти в 17:00 россияне обстреляли пограничное село из артиллерии, всего обнаружено 12 "прилетов". По предварительным данным, без разрушений.

На данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумской области нет.

Напомним, что сегодня, 17 ноября, российские войска обстреляли Днепр. Зафиксировано несколько попаданий в инфраструктурные объекты, более 20 пострадавших.

Также ранее мы писали, что российские кафиры осуществили пуск "Калибров" с акватории Черного моря. Захватчики также направили по Одесской области шесть ракет из самолетов.