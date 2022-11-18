Погода в Украине на 18 ноября: облачно, мокрый снег

Сегодня, 18 ноября, в Украине облачно, ожидается мокрый снег, в некоторых регионах дождь. На дорогах гололедица﻿, об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, сообщает Деловая столица.

Сегодня, 18 ноября, ожидается облачная погода, днем в западных областях умеренный, на остальной территории небольшой мокрый снег. Местами — налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Закарпатье и в южной части преимущественно дожди.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток 3-8 тепла. Днем в Крыму 9-14°, на остальной территории в течение суток 0-5° мороза.

В Киевской области облачно, небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области в течение суток 0-5° мороза, в Киеве днем 0-2° мороза.