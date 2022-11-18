Баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Ракета приземлилась в экономической зоне Японии - в море на западе от острова Хоккайдо.

По словам премьера, при обычной траектории полета ракета могла преодолеть около 15 тысяч км и достичь континентальной части США.

Береговая охрана Японии сообщила, что не располагает информацией о повреждениях японских самолетов или кораблей.