Ситуация на фронте на утро 18 ноября: информация Генштаба

За прошедшие сутки, 17 ноября, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области и Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Опытного, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области﻿, об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Постоянно ведет воздушную разведку" , — отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области и Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Опросного, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области

Враг не прекращает обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты, недалеко от линии столкновения. За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Балаклее и Изюме Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и из воздушного пространства Беларуси.

В других направлениях враг вел обстрелы:

на Северском – из минометов и ствольной артиллерии в районах Гремяча и Сеньковки Черниговской области и Горок, Середино-Буд, Украинского и Фотовижа на Сумщине;

на Слобожанском – из танков и артиллерии разных типов по районам Глубокого, Огурцового, Осинового, Старицы и Хатного Харьковской области;

на Купянском и Лиманском – из танков и всего спектра артиллерии по районам Берестового, Кисловки, Крахмального, Песчаного и Табаевки Харьковской области; Грековки, Макеевки, Невского и Стельмаховки Луганской области и Колодцев в Донецкой области;

на Бахмутском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Андреевки, Бахмута, Бахмутского, Белогоровки, Верхнекаменского, Клещеевки, Курдюмовки, Озаряновки, Опытного, Майорска, Нью-Йорка, Соледара, Спорного;

на Авдеевском – из танков и артиллерии по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Первомайского Донецкой области;

на Новопавловском – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Богоявленки, Времевки и Угледара Донецкой области;

на Запорожском – из минометов по районам Железнодорожного, Малых Щербаков и Щербаков Запорожской области;

на Херсонском – из ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Отрадокаменки и Чернобаевки Херсонской области.

По данным Генштаба, в Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в "Частную военную компанию Вагнера". Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК на 30 дней с сохранением заработной платы. Собрание планируется проводить партиями по 25% работников этой категории комбината. По завершению участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией.

В связи со значительными потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала в подразделениях россиян на территории Украины, на оккупированных территориях Луганской области приказом так называемого "Министерства здравоохранения" работников медучреждений обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования вакантных должностей.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили 4 крылатых ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 беспилотников Shahed-136.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта оккупантов.