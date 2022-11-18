Новая Subaru Impreza 2024 представлена официально

Subaru Impreza 2024 года знаменует собой появление шестого поколения компактной модели бренда. Она дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе в этом году. Кстати, премьера первого поколения состоялась здесь же в 1992 году, сообщает Автоцентр.

У Impreza 2024 года будет три комплектации: Base, Sport и RS. Первые две будут комплектоваться 2,0-литровым оппозитным четырехцилиндровым двигателем на 152 лошадиных силы и 200 Нм крутящего момента. RS получит четырехцилиндровый 2,5-литровый оппозитник на 182 л.с. и 240 Нм.

Что же касается трансмиссии, все модификации Impreza будут поставляться с вариатором. Версии Sport и RS получат моделируемый 8-ступенчатый режим с предустановленными передаточными числами и подрулевыми лепестками. Как обычно, все Impreza будут иметь полный привод.

Impreza шестого поколения доступна исключительно в виде пятидверного хэтчбека, тогда как для пятого поколения есть также четырехдверный седан. Внешний вид представляет собой эволюцию текущего облика. Решетка немного больше, а фары имеют более острую форму. Изменения сзади более заметны благодаря вилкообразным задним фонарям и открытым выхлопным трубам.

Внутри изменений больше. Топовая Impreza оснащается 11,6-дюймовым информационно-развлекательным экраном с портретной ориентацией. Он поддерживает беспроводные версии Apple Carplay и Android Auto. Бедные комплектации получат 7,0-дюймовые экраны, как у Outback и Legacy.

Для более захватывающих впечатлений от вождения Impreza 2024 года получает версию рулевой рейки с электронным усилителем с двумя шестернями от WRX. Subaru говорит, что это позволит улучшить отклик.

Также Impreza получаит улучшенную версию фирменной технологии помощи водителю EyeSight. Он имеет более широкое поле зрения и сможет распознавать велосипедистов и пешеходов на перекрестках. Автомобили с функцией обнаружения слепых зон, системой помощи при удержании полосы движения и предупреждением о перекрестном движении сзади получают автоматическую систему аварийного рулевого управления.

RS — это новое спортивное дополнение к модельному ряду Impreza. Его название восходит к модели 2.5 RS 1998 года. Модификация получит более агрессивный вид благодаря темно-серой отделке решетки радиатора, боковых порогов, крышек зеркал и 18-дюймовым колесам. В базе автомобиль получит светодиодные фары и противотуманки. Внутри сиденья обтянуты черной тканью с красными валиками.

Impreza 2024 поступит в продажу этой весной. Цены станут известны ближе к запуску модели.