Киев получил награду за приложение "Киев Цифровой"

Киев получил награду за приложение "Киев Цифровой"
Фото: Курс Украины

Вэтом году Киев впервые претендовал на звание «самого умного» города в мире и дебют нашей столицы на международном конкурсе World Smart City Awards оказался успешным. Цель этого конкурса — признание новаторских проектов, идей и стратегий, делающих города по всему миру более пригодными для жизни, устойчивыми и экономически жизнеспособными, сообщает Автоцентр.

Городская премия World Smart City Awards присуждается городам за разработку глобальных стратегий, объединяющих проекты и инициативы, направленные на повышения комфорта горожан. В 2022 году на главную награду претендовали 337 приложений из 60 стран мира, но победителем жюри конкурса назвало столицу Украины Киев.

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«Почетное жюри приняло решение присудить городскую награду особого признания Киеву за укрепление устойчивости и непрерывность обслуживания граждан», — говорится на официальном сайте Всемирного конгресса Smart City Expo.
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Награду «World Smart City Award Special Recognition» Киев получил за городское приложение «Киев Цифровой». Через него можно оплачивать услуги ЖКХ и городского транспорта, получать извещения о начале и конце плановых или аварийно-обновительных работ в доме, контролировать информацию относительно предоставления тех или иных услуг и своими отзывами влиять на развитие города.

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Также «Киев Цифровой» позволяет платить за парковку, определять место парковки по геолокации и проверять срок действия парковочного абонемента. Кроме того, это единственный сервис в Украине, позволяющий вернуть эвакуированное авто со штрафплощадки без очередей. При эвакуации водитель получает извещение с адресом штрафплощадки и инструкцией для возврата транспортного средства. Все необходимые документы можно загрузить в приложение.

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