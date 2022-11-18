Киев получил награду за приложение "Киев Цифровой"

Вэтом году Киев впервые претендовал на звание «самого умного» города в мире и дебют нашей столицы на международном конкурсе World Smart City Awards оказался успешным. Цель этого конкурса — признание новаторских проектов, идей и стратегий, делающих города по всему миру более пригодными для жизни, устойчивыми и экономически жизнеспособными, сообщает Автоцентр.

Городская премия World Smart City Awards присуждается городам за разработку глобальных стратегий, объединяющих проекты и инициативы, направленные на повышения комфорта горожан. В 2022 году на главную награду претендовали 337 приложений из 60 стран мира, но победителем жюри конкурса назвало столицу Украины Киев.

«Почетное жюри приняло решение присудить городскую награду особого признания Киеву за укрепление устойчивости и непрерывность обслуживания граждан», — говорится на официальном сайте Всемирного конгресса Smart City Expo.

Награду «World Smart City Award Special Recognition» Киев получил за городское приложение «Киев Цифровой». Через него можно оплачивать услуги ЖКХ и городского транспорта, получать извещения о начале и конце плановых или аварийно-обновительных работ в доме, контролировать информацию относительно предоставления тех или иных услуг и своими отзывами влиять на развитие города.

Также «Киев Цифровой» позволяет платить за парковку, определять место парковки по геолокации и проверять срок действия парковочного абонемента. Кроме того, это единственный сервис в Украине, позволяющий вернуть эвакуированное авто со штрафплощадки без очередей. При эвакуации водитель получает извещение с адресом штрафплощадки и инструкцией для возврата транспортного средства. Все необходимые документы можно загрузить в приложение.