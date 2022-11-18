Взрыв на "Северных потоках": следователи нашли следы взрывчатки

Шведский прокурор, который ведет расследование повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ, сообщает Экономическая правда.

Юнгквист высоко оценил сотрудничество властей Швеции с властями других стран. Дальнейших подробностей он не предоставил.

В конце сентября из-за масштабных прорывов трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла утечка газа, которая была видна с поверхности Балтийского моря.

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий.

Москва вместо этого обвинила страны, проводящие расследование, в том, что они расследуют взрывы с намерением ложно обвинить Россию.