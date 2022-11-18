Politico: ЕС уже заморозил российских активов на 68 млрд евро

Европейский Союз уже заморозил российских активов на общую сумму 68 миллиардов евро - большинство из которых находится в Бельгии.﻿ Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии, сообщает Экономическая правда.

При этом на Бельгию приходится 50 миллиардов евро из 68 миллиардов евро.

Люксембург занимает второе место с 5,5 миллиардами евро. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на них приходится более 90 процентов замороженных активов.

"А вот сколько именно российских золотовалютных резервов заморожено в ЕС, в Евросоюзе не знают. Во внутреннем документе приводится приблизительная цифра в 33,8 миллиарда евро с пометкой "в процессе оценки, поэтому не для цитирования" , - пишет издание.

Сейчас Еврокомиссия ожидает, что Европейский совет примет закон, который признает уклонение от санкций уголовным преступлением.