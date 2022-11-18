США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану обходить ограничения

Соединенные Штаты﻿﻿ ввели санкции против более десятка компаний, базирующихся в Китае, Гонконге и ОАЭ. Эти компании помогали Ирану обходить торговые ограничения. В частности, они способствовали продаже продукции нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Ирана покупателям в Восточной Азии. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

Последний шаг США против контрабанды иранской нефти был сделан в то время, когда усилия по возобновлению ядерного соглашения зашли в тупик, а связи между Ираном и Западом становятся все напряженнее, поскольку иранцы продолжают антиправительственные протесты.

Вашингтон все чаще нацеливается на китайские компании, занимающиеся экспортом иранской нефтехимической продукции, поскольку перспективы восстановления ядерного пакта ослабевают.

Министерство финансов США заявило, что 13 компаний способствовали продаже иранских нефтехимических и нефтепродуктов на сотни миллионов долларов покупателям в Восточной Азии от имени находящихся под санкциями компаний, включая Национальную иранскую нефтяную компанию и Triliance Petrochemical Co. Ltd.