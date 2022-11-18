ОГП: С начала войны были убиты 433 ребенка в Украине

По состоянию на утро 18 ноября 2022 года более 1270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 433 ребенка погибли и более 837 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Донецкой области - 423, Харьковской - 265, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 64, Днепропетровской - 32.

В частности, 17 ноября в результате ракетного удара РФ по частному дому в г. Вольнянск Запорожской области погибли десять человек, среди них двое детей 11 и 17 лет.

Также 17 ноября в результате ударов РФ по г. Днепру получила ранения 15-летняя девочка.

А 16 ноября из-за вражеских обстрелов г. Изюм Харьковской области 11-летняя девочка получила ранения.

Кроме того, из-за российских бомбардировок и обстрелов в Украине повреждено 2 719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

В Офисе генпрокурора напомнили о том, что предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

Также работает платформа «Дети войны», на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны России против Украины.