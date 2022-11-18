В РФ ответили на призывы покинуть ЗАЭС: хотят продолжить общение с МАГАТЭ

На требования прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции в Кремле заявили, что продолжат диалог с Международным агентством по атомной энергии, сообщает Украинская правда.

"Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ" , - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков не уточнил, готова ли Россия выполнить призывы прекратить оккупацию ядерных объектов Украины.

17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, принял третью резолюцию с начала полномасштабной войны в Украине, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах