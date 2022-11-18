Даже "умеренная" ядерная война повлияет на климат – ученые

После начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор неоднократно упоминала возможность использования ядерного оружия. США считают вероятность применения тактического ядерного оружия РФ маловероятной. Но опасения относительно того, что мир может прийти к ядерному конфликту, стали самыми высокими с конца холодной войны. Об этом, со ссылкой на Phys.org, сообщает Зеркало недели.

Кроме ужасающих судеб жертв в эпицентре ударов, крупномасштабная ядерная война глубоко изменит климатическую систему. В случае же более ограниченного воздействия, последствия могут быть менее масштабными, но все же разрушительными. Исследования ученых показывают, что даже «умеренный» ядерный конфликт может привести к климатической катастрофе.

Глобальный голод и разрушение климата

В 1982 году группа ученых, включая Карла Сагана, начала бить тревогу по поводу климатического апокалипсиса, который может последовать за ядерной войной. Исследователи использовали простое компьютерное моделирование и извержения вулканов в качестве естественных аналогов, показав, как дым, который поднимается в стратосферу от городских огненных бурь, может блокировать солнце на годы.

Они выяснили, что эта «ядерная зима» может спровоцировать катастрофический голод за пределами зоны использования оружия. И Рональд Рейган, и Михаил Горбачев цитировали эту работу, когда заявляли, что ядерную войну невозможно выиграть.

Современная угроза вызвала новую волну исследований, стремящихся выяснить влияние ядерной войны на климат. С помощью новейших механизмов ученые изучили, какими будут последствия для всей жизни на Земле. В одном из них ученые из Университета Тасмании, Университета Луизианы, Университета Бергена и Технологического университета Квинсленда показали, что ядерная война приведет к климатическому кризису и глобальному голоду. Она также серьезно повлияет на океан и морские экосистемы, которые не смогут прийти в норму на протяжении десятилетий, а может и тысячелетий.

Ядерная война может заморозить Балтийское море

В ходе исследования ученые смоделировали ядерную войну между США и Россией, в ходе которой верхних слоев атмосферы достигнет 150 миллиардов тонн сажи от горящих городов. Они выяснили, что низкая освещенность и быстрое охлаждение вызовут физические изменения в океане, включая резкое расширение арктического морского льда. Этот лед заблокирует обычно свободные воды, которые используются для рыболовства, аквакультуры и судоходства по всей Европе.

Через три года после войны арктические морские льды расширятся на 50%. Балтийское море будет покрыто круглый год, а крупные порты, такие как Копенгаген и Санкт-Петербург будут закрыты.

Даже в случае более ограниченного конфликта между Индией и Пакистаном в верхние слои атмосферы будет выброшено от 27 до 47 миллиардов тонн сажи, и возникающее в результате охлаждение серьезно поставит под угрозу судоходство через Северную Европу.

Что хуже, внезапное падение освещенности и температуры океана уничтожит водоросли, которые являются основой морской пищевой системы, что вызовет голод в океане. Кризис затронет весь Мировой океан, но будет наиболее ощутим в верхних широтах, включая всю Европу и особенно страны Балтии, где океанского света уже не хватает.

Основной удар придется на воды Арктики и Северной Атлантики, что, вероятно, вызовет коллапс всей экосистемы.

Долгосрочные изменения

Ученые признаются, что ожидали, что уменьшение освещенности и низкие температуры вызовут расширение морского льда и уменьшение количества водорослей. Но неожиданностью для них стало то, что такие изменения наблюдаются десятилетия после окончания войны, даже после того, как температура и количество света возвращаются к своему довоенному состоянию. Морской лед останется в новом состоянии на сотни лет.

Спустя десять лет после конфликтов глобальная продуктивность морской среды восстановится и даже превысит свое первоначальное состояние. Это произойдет потому, что постоянные изменения в циркуляции океана выталкивают питательные вещества из глубины на поверхность. Как только сажа рассеется и свет восстановится, фитопланктон сможет использовать эти питательные вещества для быстрого роста.

Но для Европы таких «хороших новостей» не будет, поскольку продуктивность морской среды в Арктике и северной Атлантике останется сниженной по сравнению с остальным миром. Это произойдет потому, что новое состояние окружающей среды благоприятствует другому, более крупному типу морских водорослей, которые могут фактически лишать питательные вещества поверхности океана после того, как они умирают и тонут, противодействуя физическому избытку.

Почему океан так медленно восстанавливается после ядерного конфликта? Вода нагревается и остывает очень медленно, а океан сильно расслоен, разные водные массы наслаиваются друг на друга. Это дает океану гораздо более долгую «память», чем атмосфере. Однажды нарушенные, многие изменения либо необратимы в человеческих временных масштабах, либо вряд ли вернутся в исходное состояние.