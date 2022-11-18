ГСЧС: в результате вторжения России заминировано 30% территорий Украины

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук в эфире национального телемарафона.

"Процент заминированных территорий составляет около 30% территории всей страны, а это ориентировочно две территории страны Австрии. Площади минирования и объемы по заминированию выросли у нас в десять раз, по сравнению с периодом, когда мы не воевали" , — отметил он.

Крук также рассказал о ситуации с разминирование деоккупированных территорий Херсонской и Николаевской областей. По его словам, на данный момент разминированию подлежит более 8 тыс. км кв.

"Из них около 7 тысяч км кв. — территория Херсонской области и до 1,5 тыс. км кв. — Николаевская" , — пояснил глава ГСЧС.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и ведения активных боевых действий в Украине заминированы огромные территории. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

В МВД уточнили, что в Украине необходимо разминировать около 270 тысяч квадратных километров, включая временно оккупированные территории.

Украинские саперы ведут работы по разминированию ежедневно.