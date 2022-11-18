Нидерланды вызывают посла РФ из-за заявлений на приговор по делу МН17

Нидерланды намерены вызвать посла России - он должен дать объяснения относительно заявления Москвы о том, что судебный процесс по делу МН17 был "не беспристрастным", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает издание Het Parool.

В четверг суд приговорил двух бывших агентов российских спецслужб к пожизненному заключению. Вместе с украинским пророссийским боевиком они считаются ответственными за умышленное сбитие самолета MH17.

Министерство иностранных дел России в ответ на приговор заявило, что сожалеет о том, что суд "пренебрег принципами беспристрастности в деле МН17". Россияне также называют решение политически мотивированным. Россия не намерена выдавать граждан, осужденных заочно.

По словам министра иностранных дел Вопке Хукстры, такая реакция "абсолютно достойна осуждения и перевернула мир с ног на голову".

В пятницу днем после заседания Совета министров Хукстра заявил, что Россия высказывается о голландской правовой системе в "некорректной и неприличной форме". По его словам, это Россия сейчас нарушает все принципы законности и международного права.

По мнению Хукстры, очень важно, чтобы Нидерланды отреагировали, хотя он не знает, вызовут ли другие страны также российского посла.

"Мы не должны пустить это на самотек. Мы также должны показать ближайшим родственникам, что мы придерживаемся здесь принципа trias politica (разделение государственной власти. - Ред.)" - сказал министр.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук".

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.