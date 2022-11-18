Графики не работают: в Киеве ввели аварийные отключения света

Сегодня, 18 ноября, в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики стабилизационных отключений на данный момент не действуют, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что такие отключения - это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему Украины и избежать аварий на оборудовании.

Энергетики делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, сегодня веерные отключения электроэнергии применены по всей Украине.

При этом ранее в КГГА сообщали об отказе от аварийных отключений света и переходе к плановым. Но власти готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии.