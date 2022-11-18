Макрон: На G20 Россия получила сигнал от мира и особенно от Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Китай может давить на страну-агрессора Россию и требовать от нее восстановления мира. Свое мнение он высказал в интервью Nikkei и Financial Times, опубликованном в пятницу, 18 ноября, сообщает Новое время.

По мнению Макрона, решение саммита G20 15−16 ноября было очень важным, потому что мировые лидеры «выразили озабоченность — это был призыв к миру».

"Я думаю, очень важно, что президент Си Цзиньпин присутствовал на G-20 и поддержал такое заявление и призыв к миру [в Украине]… Я считаю, что Китай играет важную роль в оказании давления… на Россию… Россия получает сигнал от международного сообщества, и особенно от Китая, о том, что мир должен быть восстановлен" , — заявил он.

По мнению Макрона, глава КНР Си Цзиньпин может сказать российскому диктатору Путину, что «мы работаем вместе, уважаем друг друга, но вы не можете переходить черту по ядерному [оружию] и должны уважать международное право».

Французский президент добавил, что надеется на то, что «украинцы вернутся за стол переговоров с россиянами, и за этим столом будет международное сообщество».