Шуфрич и Суркис покидают состав Национального олимпийского комитета

Народные депутаты Нестор Шуфрич и Григорий Суркис выйдут из состава НОК. Уже обратились с соответствующими заявлениями, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба НОК Украины.

"Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав НОК Украины. Они уже обратились с соответствующими заявлениями президенту НОК Вадиму Гутцайту" , - пишет пресс-служба.

В свое время депутаты входили в состав ныне запрещенной партии в Украине "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Отметим, что вчера, 17 ноября, был избран новый президент Национального олимпийского комитета. Им стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Также в состав НОК вошли:

Григорий Суркис;

Александр Усик;

Андрей Шевченко;

Марина Бех-Романчук;

Лилия Подкопаева;

Нестор Шуфрич;

Елена Садовничая;

Андрея Власкова;

Виктор Миц.

Уже на следующий день Андрей Шевченко отказался от работы в комитете .