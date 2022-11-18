NYT: Россия, возможно, держала запас крылатых ракет для войны против НАТО

Россия, возможно, держала некоторое количество крылатых и баллистических ракет в резерве на случай войны против стран НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает New York Times.

Вероятно, эти ракеты были использованы для ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Военный эксперт Марк Канчиан отметил, что по мнению многих военных стран НАТО Россия уже давно держит запас различного вооружения на случай войны со странами НАТО.

"Похоже, у них есть аргументы против предполагаемой атаки НАТО, что мы сочли бы абсурдным, но они рассматривают это как реальную возможность" , - отметил Канчиан.

Напомним, вчера утром 17 ноября Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам. Враг запустил около 18 ракет, шесть из которых удалось сбить - четыре над Киевом и две на юге. Также россияне запускали и иранские дроны.

Ранее сообщалось, что 15 ноября Россия нанесла самый массированный удар на энергетическую инфраструктуру страны. В частности, враг ударил по жилым домам столицы, в результате чего погибла женщина.