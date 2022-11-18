Зеленский рассказал, почему африканские страны начали поддерживать Украину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему африканские страны начали поддерживать Украину, сообщает Новое время.
"Это появилось после того, как Россия абсолютно позорно заблокировала Черное море, заблокировала поставки зерна из Украины в страны Африканского континента, особенно в страны, где будет голод из-за этого блокирования", — заявил он, выступая 18 ноября по видеосвязи перед ирландскими студентами.
Президент Украины отметил, что «отношений между Украиной и странами африканского континента долгие годы не было»., а «влияние России в Африке больше, чем влияние Украины».
"Вместе с тем, на сегодня страна за страной они начинают разбираться, что случилось. Что они были дезинформированы, что Россия действительно агрессор, что она не поддерживает жизнь, а делает наоборот. Мы это видим по голосованиям по резолюциям — у нас была рекордная поддержка Украины по осуждению действий России — более 140 стран и среди них появились африканские страны", — рассказал Зеленский.
При этом, по его словам, «до сих пор есть страны, в которые отправлены корабли с зерном, мы им реально помогаем. И даже сейчас — корабли поехали с пшеницей, а некоторые государства Африки не видят это на политическом уровне, уровне лидеров».
13 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время голосования в ООН за резолюцию с осуждением аннексии Россией захваченных территорий Украины Киев впервые поддержали несколько стран Африки.
12 октября Генассамблея ООН проголосовало за резолюцию, осуждающую незаконную аннексию Россией оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Резолюцию поддержали 143 страны из 193 членов ООН, 35 стран воздержались. Против выступили только пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.
В июне Зеленский заявил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины по Африке.
В начале октября Кулеба отправился в турне по странам Африки, это произошло впервые в истории украинской дипломатии.