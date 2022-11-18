Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему африканские страны начали поддерживать Украину, сообщает Новое время.

"Это появилось после того, как Россия абсолютно позорно заблокировала Черное море, заблокировала поставки зерна из Украины в страны Африканского континента, особенно в страны, где будет голод из-за этого блокирования" , — заявил он, выступая 18 ноября по видеосвязи перед ирландскими студентами.

Президент Украины отметил, что «отношений между Украиной и странами африканского континента долгие годы не было»., а «влияние России в Африке больше, чем влияние Украины».

"Вместе с тем, на сегодня страна за страной они начинают разбираться, что случилось. Что они были дезинформированы, что Россия действительно агрессор, что она не поддерживает жизнь, а делает наоборот. Мы это видим по голосованиям по резолюциям — у нас была рекордная поддержка Украины по осуждению действий России — более 140 стран и среди них появились африканские страны" , — рассказал Зеленский.

При этом, по его словам, «до сих пор есть страны, в которые отправлены корабли с зерном, мы им реально помогаем. И даже сейчас — корабли поехали с пшеницей, а некоторые государства Африки не видят это на политическом уровне, уровне лидеров».

13 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время голосования в ООН за резолюцию с осуждением аннексии Россией захваченных территорий Украины Киев впервые поддержали несколько стран Африки.

12 октября Генассамблея ООН проголосовало за резолюцию, осуждающую незаконную аннексию Россией оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Резолюцию поддержали 143 страны из 193 членов ООН, 35 стран воздержались. Против выступили только пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

В июне Зеленский заявил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины по Африке.

В начале октября Кулеба отправился в турне по странам Африки, это произошло впервые в истории украинской дипломатии.