Белый дом работает над увеличением финансовой помощи для Украины

Администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи для Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Помощи будет больше" , — заявил на брифинге Кирби.

Он добавил, что сейчас ведется работа с Конгрессом над дополнительным финансированием в будущем.

Это финансирование необходимо для помощи, которую США будут предоставлять Украине.

Отметим, администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.

Напомним, 4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн, в который вошли танки, бронетранспортеры, беспилотники и катера. А уже 13 ноября Соединенные Штаты приступили к подготовке нового пакета военной помощи Украине