Укрэнерго: Отключения света в субботу запланированы ночью и с 8 до полуночи

В субботу, 19 ноября, плановые отключения электроэнергии будут действовать по всей Украине с полуночи до 02:00 и с 08:00 до полуночи, сообщает Новое время.

Об этом сообщается в Telegram-канале Укрэнерго в пятницу, 18 ноября.

В компании уточнили, что не прогнозируют дополнительные аварийные отключения. В Укрэнерго также напомнили, что ограничения потребления — последствия российских ракетных атак на энергосистему Украины.

"На этой неделе это была уже шестая. Повреждений много, они сложные. Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам. Этой зимой мы должны проявить выдержку и мужество, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте" , — подчеркнули в пресс-службе.

Там также напомнили, что графики плановых отключений составляют облэнерго, и список можно посмотреть по ссылке.

В компании ДТЭК ранее предупредили, что масштабные разрушения энергообъектов Украины в результате российских обстрелов 15 и 17 ноября, влекут за собой долгосрочные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться по несколько дней.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что, несмотря на российские атаки, в Украине не ожидается тотального отключения электроэнергии.