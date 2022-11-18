Нидерланды уже предоставили Украине военной помощи на 800 млн евро

Общая сумма военной поддержки Украины со стороны Нидерландов составляет 800 миллионов евро, сообщает Европейская правда.

Как сообщает NOS, об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время обсуждения оборонного бюджета в Палате представителей (нижней палате нидерландского парламента).

Оллогрен отказалась разглашать подробности потраченных средств из военно-стратегических соображений, но отметила, что об этом депутаты будут проинформированы в тайном порядке.

Согласно открытым данным министерства обороны Нидерландов, 800 миллионов евро помощи Украине были потрачены в частности на бронированные гаубицы, зенитные комплексы, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты.

Число в 800 миллионов евро учитывает стоимость закупки оборудования, необходимого для замещения предоставленного Украине. В эту сумму также входят 100 миллионов евро, уплаченных в новый международный фонд военных закупок для Украины.

Глава нидерландского Минобороны считает, что военная поддержка Украины имеет эффект: она одерживает победу над российской армией, что показало успешное наступление на юге.

"Это дает эффект. Мы должны продолжать" , - сказала Оллонгрен.

Ранее стало известно, что Нидерланды сделают дополнительный взнос на сумму 20 млн евро в трастовый фонд НАТО для Украины.