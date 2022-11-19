Илон Маск запустил опрос, восстанавливать ли в Twitter аккаунт Трампа

Новый владелец Twitter Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в социальной сети опрос, восстанавливать ли аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Аккаунт Трампа заблокировали соцсети после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.

"Восстановить бывшего президента Трампа" , - спросил Маска и добавил два варианта ответа - да или нет.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Голосование продлится сутки. По состоянию на 11:50, за восстановление аккаунта политика выступает 52% проголосовавших против 47%, которые выступили против.

В комментариях предприниматель написал "Vox Populi, Vox Dei"(от латинского "глас народа - глас божий" - ред.). Ниже он опубликовал твит с эмодзи с попкорном.

Ранее Маск написал в Twitter, что руководство американской компании пока не приняло решение о восстановлении аккаунта Дональда Трампа.