Генштаб: ВСУ отбили атаки возле 6 населенных пунктов в Донецкой области

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещеевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 19 ноября.

"Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданског﻿о населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожье" , — говорится в сообщении.

За минувшие сутки враг нанес 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и в дальнейшем продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы: