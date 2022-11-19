РВА: оккупанты обстреляли Никопольский район, более 60 прилетов
Глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко сообщил, что ночью оккупанты обстреляли 3 общины района, сообщает Украинская правда.
"В течение ночи россияне совершили обстрелы трех общин района. Около шестидесяти снарядов и реактивных боеприпасов упали на мирные населенные пункты", – сообщил он.
Сейчас в селах Марганецкой, Мировской общин и самом Никополе специалисты обследуют территорию. Зафиксировано повреждение частных и многоквартирных жилых домов, автомобилей. Предварительно - люди не пострадали.