РВА: оккупанты обстреляли Никопольский район, более 60 прилетов

Глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко сообщил, что ночью оккупанты обстреляли 3 общины района, сообщает Украинская правда.

"В течение ночи россияне совершили обстрелы трех общин района. Около шестидесяти снарядов и реактивных боеприпасов упали на мирные населенные пункты" , – сообщил он.

Сейчас в селах Марганецкой, Мировской общин и самом Никополе специалисты обследуют территорию. Зафиксировано повреждение частных и многоквартирных жилых домов, автомобилей. Предварительно - люди не пострадали.