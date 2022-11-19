ОК "Юг": ВСУ обстреляли оккупантов на Кинбургской косе и возле Олешек

Вооруженные силы Украины ударили по скоплениям российских оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешек Херсонской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что противник ведет оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, обустраивает фортификации с углублением в территорию региона, а также перебрасывает подразделения на максимальное расстояние от зоны поражения украинской артиллерии.

"С целью уточнения положения наших войск противник продолжает использование БПЛА в районах Олешек, Львового, Голой Пристани, Берислава. Хотя из-за ухудшения погодных условий количество воздушных шпионов существенно уменьшено" , – говорится в сообщении.

Враг наносил огненное поражение с применением РСЗО и танков в направлении Чернобаевки, Антоновки, Приднепровского, Токаревки, Одрадокаменки, речного порта и жилых кварталов Херсона. Из тяжелой артиллерии в течение дня несколько раз обстрелян Красный Маяк, в результате атаки дрона в Бериславе ранен местный житель.

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневые задачи — на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружений и техники россиян. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.

Уничтожено семь россиян, две единицы автомобильной и бронированной техники, а также пункт базирования.

На левом берегу Днепра предварительные потери противника составили 26 человек и два танка в районе Олешек.

В Черном море корабельная группировка противника в количестве 7 кораблей маневрирует вдоль побережья временно оккупированного Крыма. На боевом дежурстве 1 подводный ракетоноситель, снаряженный ﻿﻿4 "Калибрами". В море умеренный шторм, а значит, вероятное усиление минной опасности, добавили в ОК "Юг".