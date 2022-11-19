Эстония и Латвия планируют совместную закупку военной техники

Эстонский Государственный центр оборонных инвестиций совместно с латвийскими коллегами планируют закупку военной колесной транспортной техники на 693 миллиона евро, из них 410 миллионов отведено Эстонии, сообщает Европейская правда.

Договор о закупках заключается на 10 лет.

Выделенные деньги будут распределены между тремя инстанциями: Вооруженными силами Эстонии, Кайтселийтом и Департаментом полиции и пограничной охраны. Вооруженным силам нужны внедорожники, грузовики, а также спецтехника - краны и буксиры. Самые старые грузовики Вооруженных сил, которые до сих пор используются, были произведены в 1970-х годах.

"Результат закупки будет зависеть от цен на автомобили. Вооруженные силы Эстонии прогнозируют от 1000 до 2000 машин" , - пояснил начальник отдела техники и систем вооружения Сил обороны Херко Сепп.

Закупка разделена на две части: грузоподъемность транспортных средств до 5 тонн и выше пяти тонн. В рамках соглашения также запланировано как техническое обслуживание и ремонт, так и запасные части и возможность перебронирования.

"Конечно, сложно будет точно предположить, по каким ценам будет происходить покупка. Как мы можем видеть, ситуация тяжелая во всех сферах. Но наш прогноз таков, что цены на автомобили не должны подняться более чем на 25%" , - сказал представитель Государственного центра оборонных инвестиций Эрко Сепри.

Первые транспортные средства могут появиться в Эстонии уже в третьем или четвертом квартале 2023 года.