В Белом доме отрицают давление на Украину по поводу переговоров с РФ

Белый дом заявил в пятницу, что только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале мирных переговоров с Россией, отвергнув мнение, что США давят на Киев для переговоров, сообщает Украинская правда.

"Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование путем переговоров - это следующая лучшая вещь после того, как Путин просто выведет свои войска" , - заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

По словам Кирби, никто в США не подталкивает Зеленского к переговорам с РФ.

"Мы также сказали, что Зеленский сам должен определить, готов ли он к переговорам и когда и как эти переговоры будут выглядеть" , - сказал Кирби.

Этот комментарий прозвучал через два дня после того, как главный генерал Пентагона, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, предположил, что после крупных побед на поле боя и значительного ослабления российских сил, Киев может воспользоваться этим и начать переговоры о прекращении войны.

Милли отметил, что маловероятно, что украинские силы смогут вскоре отвоевать все оккупированные Россией земли, особенно Крым, который Москва захватила в 2014 году. Но Кирби подчеркнул, что никакого давления нет и что США не предпринимают собственных действий.

"Мы не собираемся вести дискуссии с россиянами о прекращении войны в Украине без участия Украины в этом разговоре" , - сказал он.