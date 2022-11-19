Мининфраструктуры: из Одессы отправили зафрахтованное ООН судно с зерном для Эфиопии

За последние два дня из портов Большой Одессы вышли девять судов со 162 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, сегодня отправлен балкер BOZBURUN-M со 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии. Это уже восьмое по счету судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках помощи странам Африки и Азии.

По данным министерства, в портах Большой Одессы под обработкой 26 судов. На них загружают 1 млн тонн украинской агропродукции.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 475 судов, экспортировавших 11,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Ранее зерновую сделку, позволившую возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.