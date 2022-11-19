Генштаб обновил данные о потерях российских войск
Генеральный штаб ВСУ сообщил обновленные данные о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 83880 (+420) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2885 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 5815 (+7),
- артиллерийских систем – 1867 (+2),
- РСЗО – 393 (+0),
- средства ПВО – 209 (+0),
- самолетов – 278 (+0),
- вертолетов – 261 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+0),
- крылатые ракеты 480 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4368 (+2),
- специальная техника – 161 (+0).
Данные уточняются.