Генштаб обновил данные о потерях российских войск

Генеральный штаб ВСУ сообщил обновленные данные о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 83880 (+420) человек ликвидировано,

танков ‒ 2885 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 5815 (+7),

артиллерийских систем – 1867 (+2),

РСЗО – 393 (+0),

средства ПВО – 209 (+0),

самолетов – 278 (+0),

вертолетов – 261 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+0),

крылатые ракеты 480 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4368 (+2),

специальная техника – 161 (+0).

Данные уточняются.