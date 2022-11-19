Генштаб обновил данные о потерях российских войск

Генштаб обновил данные о потерях российских войск
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ сообщил обновленные данные о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 83880 (+420) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2885 (+6),
  • боевых бронированных машин ‒ 5815 (+7),
  • артиллерийских систем – 1867 (+2),
  • РСЗО – 393 (+0),
  • средства ПВО – 209 (+0),
  • самолетов – 278 (+0),
  • вертолетов – 261 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+0),
  • крылатые ракеты 480 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4368 (+2),
  • специальная техника – 161 (+0).

Данные уточняются.

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