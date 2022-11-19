В Херсон прибыл первый с начала полномасштабной войны поезд

В освобожденный от российских оккупантов Херсон в субботу, 19 ноября, прибыл первый с начала полномасштабной войны поезд.﻿ Люди на вокзале встречают рейс с флагами Украины и цветами, сообщает Новое время.

Как сообщает местное издание "Мост", на поезде приехали 200 пассажиров. В составе есть также багажный вагон с посылками и письмами.

Поезд отправился из Киева накануне, 18 ноября. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что в честь этого музыкант Олег Скрипка исполнил там несколько песен. По его словам, поезд прибыл в Херсон без опозданий в 10 часов.

14 ноября первый с 24 февраля поезд отправился в Николаев. Фандрейзинговая платформа UNITED24 вместе с Укрзализныцей запустили продажу билетов в Херсон, Симферополь, Севастополь Донецк, Луганск и Мариуполь. Для поездки в последние пять их можно будет использовать сразу после деоккупации городов.