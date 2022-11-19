В Минобороны Украины оценили риск ядерного удара со стороны РФ

Угроза ядерного удара России по Украине, по состоянию на сейчас, низкая. Даже если россияне решатся на такой шаг, украинцы не перестанут бороться за победу, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил замминистра обороны, генерал-майора в отставке Владимир Гаврилов в интервью Sky News.

На вопрос журналиста, верит ли он в использование россиянами ядерного оружия, Гаврилов ответил:

"Да, это была бы драма. Для всех это будет одинаково - Бог знает какой сценарий - но этот тактический ядерный удар не является угрозой, которая остановит нас от продолжения нашей борьбы".

Ядерные угрозы России и что об этом говорят

Напомним, что россияне неоднократно угрожали Украине и Западу ядерным оружием. В разведке отмечают, что такой риск существует, особенно вдоль линии фронта.

Впрочем, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, если Россия применит ядерное оружие, мир должен дать быстрый и решительный ответ, потому что "в противном случае воцарится хаос".

При этом даже союзники России выступают против ядерной эскалации. Так, глава КНР Си Цзиньпин заявил о недопустимости применения ядерной войны.