Британская разведка: РФ осуществила крупнейшую эмиссию долговых обязательств

РФ провела крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств за один день, привлекая 820 млрд рублей ($13,6 млрд), сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

"16 ноября 2022 года Россия осуществила крупнейший в истории выпуск долговых обязательств за один день, привлекая 820 млрд рублей (13,6 млрд долларов). Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом поддержки расходов на оборону, которые значительно выросли после вторжения в Украину" , — говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 November 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/QETLoujAbb???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Q0kqdha4pT — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 19, 2022

По данным британской разведки, задекларированные расходы России на "национальную оборону" на 2023 год запланированы на уровне примерно 5 трлн рублей (84 млрд долларов), что более чем на 40% превышает предыдущий бюджет, объявленный в 2021 году.

Добавляется, что размер этого аукциона с высокой вероятностью указывает на то, что Министерство финансов России воспринимает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все большей неопределенности в фискальной среде в течение следующего года.