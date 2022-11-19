ВМС: Украина вернула из плена трех морских пехотинцев
Из российского плена вернули трех военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, сообщает Новое время.
Об этом сообщает ВМС ВСУ в субботу, 19 ноября.
Бойцам оказали медицинскую и психологическую помощь.
"Военно-Морские Силы Украины еще раз доказывает, что лозунг "Своих не бросаем" для нас не просто слова", — заявили в ВМС.
29 октября между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 50 украинских защитников и двое гражданских. 17 октября из плена оккупантов вернули 108 украинок.