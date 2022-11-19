Посольство: Германия передала Украине уже 30 САУ Gepard

С начала полномасштабной войны Германия передала Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Эти зенитки являются эффективным оружием против иранских дронов Shahed-136, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в Twitter посольства Германии в Украине.