В Минобороны спрогнозировали, когда ВСУ войдут в Крым и закончится война

В Минобороны спрогнозировали, когда ВСУ войдут в Крым и закончится война
Фото: Facebook

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов предположил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а вся война, развязанная Россией, завершится к весне следующего, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в интервью Sky News в субботу, 19 ноября.

На вопрос, делает ли успех освобождение от россиян стратегически важного Херсона, который был под оккупацией более восьми месяцев, более вероятным достижение других целей, в частности возвращение Крыма, Гаврилов ответил: «Это вопрос времени».

"Это лишь вопрос времени и, конечно, мы хотели бы сделать это раньше, чем позже", — сказал он.

По словам замминистра обороны, этому может способствовать событие «черного лебедя» — нечто непредсказуемое, например, крах режима диктатора Владимира Путина. Также он не исключает и "военный вариант с какой-то комбинацией сил, ресурсов и чего-то другого".

"Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Может быть. Не исключено, что так будет", – добавил он.

Гаврилов убежден, что украинские войска будут продолжать воевать зимой, не сбавляя темпов и, несмотря на истощение, поскольку любая пауза в операциях «даст российской стороне больше шансов пополнить свои запасы и ввести подкрепление».

Высказывая мнение о том, когда может закончиться полномасштабная война, замминистра обороны подчеркнул, что ему как военному важно быть готовым к длительной борьбе, если Россия сможет организовать подкрепление.

"Конечно, в таком случае война затянется. Но мое чувство такое, что к концу весны эта война закончится", — сказал он.

В октябре глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что к лету 2023 года война должна закончиться, а уже к концу 2022-го будут значительные победы ВСУ. Комментируя это заявление, президент Владимир Зеленский сказал, что Киев выбирает, как закончить войну России против Украины, но точных сроков окончания боевых действий не знает.

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