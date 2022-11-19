"Укрпошта" доставила в Херсон первые посылки с начала вторжения

В Херсон прибыло около 2 тысяч посылок, которые Укрпочта не могла доставить адресатам из-за полномасштабного вторжения и оккупации города. Посылки доставил специальный почтовый вагон в составе поезда Киев-Херсон, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении "Укрпошты".

Также компания уже послала в Херсон марки военного времени, конверты, листовки и периодические издания — по подписке и для розничной продажи.

Все это, а также продукты и товары первой необходимости можно приобрести в шести отделениях "Укрпошты" в Херсоне, возобновивших работу на этой неделе:

73002, ул.Перекопская, 151;

73003, просп. Ушакова, 41;

73008, ул. Черноморская, 64;

73020, ул.Лавренева, 11;

73021, ул. Шенгелия, 4;

73039, просп. 200-летия Херсона, 43.

По данным компании, отправлять новые посылки из или в Херсон можно будет с 21 ноября. Кроме того, будет доступна доставка по "Укрпоште" заказов из онлайн-магазинов. Также доставка доступна в большинстве аптечных сетей.

В целом государственная компания работает в 73 населенных пунктах Херсонской области.