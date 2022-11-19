Гетманцев: РФ 15 ноября нанесла Украине до миллиарда долларов ущерба

Ракетная атака РФ против Украины во вторник, 15 ноября, нанесла от 0,5 млрд до 1 млрд долларов прямого ущерба украинской экономике, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире телемарафона.

"По нашим подсчетам, атака 15-го числа привела к прямому ущербу экономике Украины, который составляет от половины до миллиарда долларов" , — отметил он.

Гетманцев напомнил, что Минэкономики скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре, подчеркнув, что в ноябре эти атаки не уменьшились, поэтому и падение, по мнению парламентария, продолжится.

В то же время он подчеркнул, что кроме прямых есть еще косвенные убытки, когда, в частности, предприятия не могут работать из-за отключения электроснабжения.

По его словам, общие потери экономики Украины от атак РФ будут «ощутимыми».

В то же время, Гетманцев заверил, что топливо для работы генераторов будет обеспечено в необходимом количестве.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины. Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны. РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.