Генштаб: в Беларуси завершились учения мобилизованных солдат армии РФ

В Брестской области Беларуси завершились военные учения подразделений мобилизованных солдат российской армии, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 19 ноября.

В учениях принимали участие подразделения Второй мотострелковой дивизии первой танковой армии вооруженных сил РФ.

Сообщается, что военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения.

Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и уже используемого снаряжения. Военная техника, в основном, в плохом техническом состоянии – все время требует ремонта.

Ранее сообщалось, что Беларусь намерена наладить на территории страны производство компонентов снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перейти в дальнейшем на замкнутый цикл выпуска боеприпасов.