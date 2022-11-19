Остин допустил распространения ядерного оружия из-за войны РФ

Война России против Украины может вызвать новый виток распространения ядерного оружия среди авторитарных государств, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе Международного форума по безопасности в Галифаксе.

"Соратники Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) по автократии наблюдают за происходящим. И они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им лицензию на охоту" , - заявил Остин.

Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия во время испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Также, по данным The New York Times, высшее российское военное руководство обсудило возможности Москвы касаемо применения тактического ядерного оружия против Украины.