Резников: Украина получит военную и гуманитарную помощь от Швеции

Швеция предоставит Украине военный пакет помощи, который будет самым большим за все время. Отдельно будет предоставлена гуманитарная помощь для нужд Украины, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Разъяснение о нашем недавнем обновлении: 9-й пакет помощи Швеции в сфере безопасности для Украины составляет 3 миллиарда шведских крон (это больше, чем предыдущие 8 пакетов вместе взятые)" , - говорится в сообщении.

По словам Резникова, он включает в себя системы противовоздушной обороны, транспортные средства, боеприпасы и оборудование для наших солдат.

Кроме того, будет предоставлен пакет гуманитарной помощи на 760 миллионов шведских крон, чтобы помочь Украине пережить зиму. Об этом Резников говорил с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

"Из этой суммы 560 млн шведских крон предназначено для Украины, остальные - для Молдовы. Спасибо шведскому народу и правительству за неоценимую поддержку" , - добавил министр.

Напомним, что Швеция передаст Украине пакет военной помощи почти на 300 млн. долларов, включая ПВО. Позже стало известно, что парламент Швеции согласовал новый пакет помощи Украине на 300 млн. долларов.